São Paulo derrota o Bahia em tarde de belos gols no MorumBIS

São Paulo mostrou consistência no seu jogo e não deu oportunidades ao time de Salvador em jogo no MorumBIS Crédito: Jogada 10

No MorumBIS, o São Paulo derrotou o Bahia por 3 a 1, em jogo válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols saíram através de Calleri, Ferreira e Luciano para os mandantes. Enquanto isso, a equipe de Salvador anotou o seu gol através de Gilberto. O triunfo deu ao time paulista a quinta colocação na tabela, com 21 pontos. O Esquadrão de Aço é o terceiro, com 24 pontos. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Calendário Na próxima rodada, o São Paulo visita o Athletico, em Curitiba. Enquanto isso, o Bahia tenta a recuperação diante do Juventude, na Arena Fonte Nova.

Primeiro tempo e São Paulo efetivo O Bahia surpreendeu e iniciou em cima do São Paulo. Com troca de passes e pressão no campo de ataque, o time comandado por Rogério Ceni deu trabalho aos mandantes e parecia que o gol estava cada vez mais perto de acontecer. Porém, como o Esquadrão não foi efetivo, o castigo veio perto dos 30 minutos. Igor Vinicius desceu livre pela direita e cruzou na medida para Calleri. O camisa 9 pegou de primeira e estufou a rede, 1 a 0. O segundo gol veio minutos depois. Desta vez, Luciano deu passe de cinema a Ferreira. O atacante invadiu a área e soltou o pé, 2 a 0. Segundo tempo e vitória consolidada A etapa final começou com o Bahia superior. Com uma postura agressiva, o Esquadrão de Aço se lançou ao ataque e descontou logo de cara. No rebote de Jandrei, Gilberto aproveitou e descontou. Porém, a resposta do São Paulo não demorou. Ferreira fez fila na zaga e Luciano aproveitou para bater cruzado, 3 a 1.