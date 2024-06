Santos x Chapecoense: onde assistir, escalações e arbitragem

Peixe tenta vitória em casa para recuperar a boa fase do início da Série B e voltar ao G4 diante de uma Chape em crise

Santos e Chapecoense se enfrentam nesta segunda-feira (1) às 19h, na Vila Belmiro, em Santos (SP), pela décima terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Após ótimo começo, quando liderou a competição, os anfitriões tiveram forte oscilação e agora buscam voltar ao G4. A Chape, ademais, também não vem bem no retrospecto recente e busca um bom resultado para se livrar da proximidade da zona do rebaixamento.

Onde assistir

O duelo terá transmissão do canal pago SporTV e do Premiere, no pay-per-view a partir das 19h (de Brasília)