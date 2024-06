Portugal x Eslovênia: onde assistir, escalações e arbitragem

Potugueses entram em campo como favoritos e terão força máxima para evitar a zebra nas oitavas de final da Eurocopa Crédito: Jogada 10

Em jogo válido pelas oitavas de final da Eurocopa 2024, Portugal e Eslovênia entram em campo nesta segunda-feira (1), no Deutsche Bank Park, em Frankfurt, às 16 horas (de Brasília). chegam com desempenhos bastante diferentes. Portugal avançou de forma tranquila, com duas vitórias e um empate, garantindo a liderança do grupo. Em contrapartida, a Eslovênia se classificou sem nenhuma vitória, acumulando três empates na fase de grupos e se beneficiando da classificação como um dos melhores terceiros colocados. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Onde Assistir

O jogo terá transmissão da Cazé TV pelo Youtube. Como chega Portugal A seleção portuguesa inegavelmente voltará a contar com sua equipe titular nas oitavas de final contra a Eslovênia. O técnico Roberto Martínez poupou seus principais jogadores no último jogo da fase de grupos, já que Portugal, afinal, estava classificado para a fase final. Após escalar um time quase todo reserva na derrota por 2 a 0 contra a Geórgia, Roberto Martínez retorna para as oitavas de final com todos os seus titulares, incluindo Vitinha, Bernardo Silva, João Cancelo e Rafael Leão, que estava suspenso na última rodada. Cristiano Ronaldo, que enfrenta uma longa seca de gols nesta competição pela seleção portuguesa, será a principal referência no ataque. Gonçalo Ramos continua aguardando uma oportunidade de entrar entre os titulares.