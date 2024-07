Palmeiras x Corinthians: onde assistir, arbitragem e escalações

Eternos rivais, Palmeiras e Corinthians realizam o clássico da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro no Allianz Parque

Nesta segunda-feira (01/7), Palmeiras e Corinthians entram em campo pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será no Allianz Parque e a bola começa a rolar a partir das 20h (de Brasília). O Verdão está na quarta colocação, com 23 pontos. Enquanto isso, o Timão é o penúltimo colocado, com nove pontos.

Como chega o Palmeiras

Após vencer cinco jogos consecutivos, o Palmeiras acabou derrotado pelo Fortaleza na rodada passada e a culpa caiu no colo de Abel Ferreira. Um dos motivos da crítica é o esquema com quatro laterais. Sendo assim, a tendência é que ele volte a mexer na escalação. As surpresas ficam por conta de Raphael Veiga e Estêvão, voltam ao time titular. Por outro lado, Aníbal Moreno e Rony estão fora por suspensão.

Como chega o Corinthians

O clima no Corinthians é ruim antes do clássico. Na penúltima colocação e com pressão nos bastidores em cima da diretoria, até mesmo uma demissão de António Oliveira é discutida. Por conta disso, um bom resultado contra o Palmeiras é fundamental para amenizar o ambiente dentro do clube. Na escalação, António Oliveira deve promover mudanças, entre elas, Pedro Raul ao lado de Yuri Alberto no sistema ofensivo. Outra novidade deve ficar por conta de Gustavo Mosquito na vaga de Wesley.

PALMEIRAS X CORINTHIANS

Brasileirão-2024 – 13ª rodada

Data e horário: 01/7/2024, às 20h (de Brasília)

Local: Allianz Parque, São Paulo (SP)

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Naves, Murilo e Piquerez; Fabinho, Gabriel Menino, Zé Rafael e Raphael Veiga; Estêvão e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

CORINTHIANS: Matheus Donelli; Léo Mana, Cacá, Gustavo Henrique (Caetano) e Hugo; Raniele, Breno Bidon e Rodrigo Garro (Igor Coronado); Gustavo Mosquito (Wesley), Yuri Alberto e Pedro Raul. Técnico: António Oliveira.

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Fifa/GO).

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (Fifa/MG) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (Fifa-CE).

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (Fifa/RN)