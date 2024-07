Marcos Braz abre o jogo sobre situação de Gabigol no Flamengo

O atacante Gabigol foi cortado da relação do duelo entre Flamengo e Cruzeiro que ocorreu neste domingo (30), no Maracanã, pois não aceitou a proposta de renovação do Rubro-Negro por mais uma temporada. Portanto, ele já pode assinar pré-contrato com qualquer equipe a partir de julho, visto que seu vínculo atual encerra em dezembro de 2024.

Desse modo, Marcos Braz comentou a situação atual do camisa 99 ao final da partida, que acabou em vitória do time comandado por Tite.

‘O Flamengo optou por afastar Gabriel posteriormente, após uma conversa que tive com seu empresário. Tivemos uma longa conversa após a entrevista que ele deu, e entendemos que Gabriel já disputou cinco jogos aqui. Se jogasse hoje, já não poderia sequer viajar com o clube caso recebesse uma proposta do futebol brasileiro. Decidimos chegar a este momento agora, uma vez que o empresário também expressou interesse em explorar novas opções. Aguardaremos para não inviabilizar isso aqui’, disse o dirigente do Rubro-Negro.