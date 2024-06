Hulk desabafa após empate do Atlético: ‘A bola tem que chegar em quem decide’

O atacante Hulk analisou o resultado negativo do Atlético e afirmou que a bola precisa chegar aos jogadores que decidem. O Galo empatou com o Atlético GO, em casa, neste domingo (30), em jogo válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O resultado, aliás, deixa o time mineiro em décimo lugar, com 18 pontos conquistados em 12 jogos. Assim, o time fica distante do G6 neste momento da competição. A torcida atleticana também saiu na bronca, portanto, vaiou a atuação da equipe ao final do duelo.

“A gente tem que ser mais inteligente. A bola tem que chegar mais rápido a quem decide. Infelizmente, isso não está acontecendo, aí fica difícil. Muito chutão para frente. Está faltando inteligência; tem que ser mais inteligente. Quando a gente tem a bola, não pode ser passivo. Tem que rodar a bola rápido e fazê-la chegar ao ataque o mais rápido possível, fazê-la chegar aos caras que vão decidir o jogo. Decido jogos”, afirmou Hulk ao final da partida contra o Dragão.