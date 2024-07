Héroi do Flamengo, Fabrício Bruno brinca com lei do ex e enaltece grupo

Zagueiro marca o gol da vitória Rubro-Negra contra o Cruzeiro, no Maracanã e destaca força do elenco mesmo com desfalques

O zagueiro Fabricio Bruno foi o herói do Rubro-Negro e decidiu o jogo entre Flamengo e Cruzeiro neste domingo (30) no Estádio do Maracanã, pela 13ª rodada do Brasileirão. Ele marcou o gol da vitória aos 20 minutos do segundo tempo por 2 a 1.

Para o defensor, este foi o primeiro gol em 2024 e teve um sabor especial, já que foi contra a equipe que o revelou ao futebol brasileiro. Assim, Fabricio comentou sobre a lei do ex.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Me perguntaram qual seria o jogo especial e falei que seria contra o Cruzeiro aqui no Maracanã. Meu ex-clube, então a lei do ex está sempre marcando presença. Acima de tudo, estou feliz pelo jogo e pelo coletivo da nossa equipe, que soube sofrer nos momentos difíceis. No jogo passado, sofremos com a bola parada, agora conseguimos a vitória do mesmo modo,” disse o jogador após marcar o gol da vitória do Rubro-Negro.