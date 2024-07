Guarani e Ponte Preta ficam no empate pela Série B

Bugre abriu o marcador na etapa inicial, mas a Macaca deu o troco no segundo tempo e arrancou a igualdade no Brinco de Ouro

Neste domingo, Guarani e Ponte Preta empataram por 1 a 1, em jogo válido pela 13ª rodada da Série B. Os gols do jogo saíram através de Luan Dias para os mandantes e Jeh a favor dos visitantes. Com a igualdade, o Bugre fica na lanterna, com seis pontos. Enquanto isso, a Macaca está na 13ª posição, com 16 pontos.

Calendário

Na próxima rodada, o Guarani recebe o Sport, no Brinco de Ouro da Princesa. Já a Ponte Preta visita o Brusque, em Santa Catarina.