Grêmio vence e respira, e afunda Fluminense no Brasileirão

O Grêmio encerrou o jejum e voltou a respirar aliviado no Brasileirão. O Imortal venceu o Fluminense por 1 a 0, neste domingo (30), no Estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS), pela 13ª rodada. Dessa forma, a equipe gaúcha subiu na tabela e afundou os cariocas na lanterna do campeonato. Gustavo Nunes, aos 15 da etapa final, fez o gol da vitória.

Com a vitória, o Grêmio chegou aos 10 pontos e subiu para o 18º lugar. Já o Fluminense, por sua vez, é o lanterna, com seis e apenas uma vitória em 13 jogos. O Imortal volta a campo na quinta-feira (4), às 19h (de Brasília), contra o Palmeiras, no Estádio Centenário, em Caxias do Sul, enquanto o Tricolor das Laranjeiras recebe o Internacional, no mesmo dia, às 20h, no Maracanã, pela 14ª rodada.