Fortaleza vence Juventude e dá salto importante na tabela do Brasileirão

O Fortaleza fez uso da força da Arena Castelão para vencer o Juventude, neste domingo (30), e subir na tabela do Brasileirão. Com gols de Lucero e Pikachu, o Laion venceu por 2 a 1, chegando à sétima posição do torneio, com 20 pontos, e mirando os líderes. Ewerton descontou para o Jaconero, que fica em 12º, com 16 pontos.

Esta foi a quarta vitória seguida do time cearense em seus domínios. Após empatar as três primeiras partidas no Castelão, a equipe de Juan Pablo Vojvoda disparou, aproveitando 100% dos pontos nas últimas quatro partidas diante seu torcedor.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O jogo

O duelo começou logo com uma polêmica, aos 15′, quando Breno Lopes invadiu a área e foi derrubado por Jadson, com Rodrigo José Pereira de Lima (PE-FIFA) marcando pênalti. O auxiliar Francisco Chaves Bezerra (PE), porém, anotou impedimento. Após análise do VAR, Pereira de Lima confirmou a penalidade, já que o atacante do Fortaleza não estava além do penúltimo defensor.