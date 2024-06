Ex-Barcelona marca golaço em vitória de sua equipe nos Estados Unidos

O jogo do golaço foi Nashville x Inter Miami, no Geodis Park, e tinha os visitantes em vantagem na reta final do primeiro tempo. E, aos 44 minutos, o lateral-esquerdo espanhol Jordi Alba deixou o triunfo ainda mais próximo e em grande estilo.

Se em Atlanta United x Toronto FC saiu um gol ‘a la Ronaldo Fenômeno’ , outro jogo na Conferência Leste da Major League Soccer (MLS) teve um gol chamativo. Porém, mais pela plasticidade do tento feito por um ex-Barcelona do que por oportunismo.

Após cobrança de escanteio, a zaga do Nashville conseguiu fazer o corte parcial e Alba se mostrou muito preparado para aproveitar o rebote. Assim, depois de matar no peito, o ex-Barcelona não deixou a bola cair e mandou um lindo chute, no extremo canto esquerdo do goleiro Joe Willis. Antes do fim do jogo, Harry Mukhtar ainda marcou para os anfitriões, mas não conseguiu evitar o revés da representação do Tennessee.

Desse modo, o time da Flórida segue isolado na liderança da Conferência Leste, com 44 pontos conquistados, dois a mais do que o Cincinnatti. O Nashville é o sétimo colocado, com 26 unidades, e seria o último classificado diretamente para as quartas de final caso a fase regular terminasse hoje.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.