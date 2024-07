Empate elimina México e coloca o Equador nas quartas

Sede da próxima Copa do Mundo, em 2026, o México, desta vez, não jogou como nunca. Mas caiu como sempre. Afinal, neste domingo (30), a seleção se despediu da Copa América com um melancólico empate com o Equador por 0 a 0, no Arizona, pela terceira rodada do Grupo B da competição.

O Equador, classificado, enfrenta, então, a Argentina nas quartas de final. No outro jogo da chave, a Venezuela, com 100% de aproveitamento, se credenciou para pegar o Canadá, no mata-mata.

México e Equador fizeram os mesmos quatro pontos. Mas os equatorianos levaram a vaga no saldo de gols.