Bolívia x Panamá: onde assistir, escalações e arbitragem

Bolívia e Panamá jogam nesta segunda-feira (1/7), às 21h (de Brasília), pela última rodada do Grupo C da Copa América. O duelo será no Orlando City Stadium, na Flórida. Os panamenhos estão com três pontos e uma grande chance para avançarem às quartas. Afinal, são favoritos e, mesmo com os mesmos três pontos dos EUA, sabem que os americanos terão um confronto complicado com o líder Uruguai e podem tropeçar. Já a Bolívia perdeu seus dois jogos e está com zero. Mas ainda tem chance matemática de classificação. Porém, para começar, tem de vencer o Panamá por 3 a 0. E, ainda, torcer para que o Uruguai goleie os americanos a partir de 4 a 0.

Este jogo tem um fator relevante. Afinal, pela primeira vez na história da Copa América, toda a equipe de arbitragem no campo é formada por mulheres (exceto no VAR). E o Brasil está representado pela árbitra Edina Alves e uma das auxiliares, Neuza Back.

Onde assistir

O canal SporTV2 transmite a partir das 22h (de Brasília).