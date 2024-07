Athletico encerra sequência negativa e vence o Vitória no Barradão

O Athletico foi até Salvador, neste domingo (30), e saiu com um importante triunfo por 1 a 0 sobre o Vitória, pela 14ª rodada do Brasileirão. Encerrando, assim, a sequência de quatro jogos seguidos sem ganhar na temporada. Julimar, no segundo tempo, foi o autor do gol, que eleva o Furacão para a quinta posição do torneio nacional.

O jogo

O técnico Thiago Carpini, do Vitória, sofreu um golpe logo no início. Isso porque Osvaldo, logo aos 5′, sofreu desconforto na coxa e saiu para a entrada de Zé Hugo. No lance em questão, o Athletico criou a melhor chance de todo o primeiro tempo. Leo Godoy viu a bola sobrando na grande área e soltou uma pancada, mas Lucas Arcanjo fez uma ótima defesa.

A oportunidade de maior perigo do Vitória foi em lance sem querer, com cruzamento da direita de Matheuzinho que quase entrou direto. Léo Linck só observou a bola passar raspando o travessão.