Zagueiro-artilheiro, Bastos lamenta empate sofrido pelo Botafogo contra o Vasco

Angolano fez o gol do Fogão em São Januário, tornando-se o principal marcador do time no Brasileirão ao lado de dois companheiros

O zagueiro Bastos, do Botafogo, lamentou o empate sofrido no fim do jogo contra o Vasco, neste sábado (29), em clássico em São Januário. A equipe de General Severiano abriu o marcador com gol do próprio angolano, aos 28′ do segundo tempo, mas cedeu a igualdade aos 39′.

Bastos, que é um dos artilheiros do Botafogo no Brasileirão (ao lado de Júnior Santos e Danilo Barbosa), com três gols, analisou a partida na casa do rival.

