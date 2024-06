Vegetti x Júnior Santos: quem será mais decisivo em Vasco x Botafogo?

Enquanto centroavante argentino é a esperança de gols do Cruz-Maltino para se distanciar do Z4, artilheiro do Glorioso vive sua melhor fase Crédito: Jogada 10

Quando Vasco e Botafogo entrarem em campo às 18h30 deste sábado (29), em São Januário, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, Pablo Vegetti e Júnior Santos estarão em lados opostos para um duelo de artilheiros que tem tudo para protagonizar fortes emoções. Enquanto o centroavante argentino é a esperança de gols do Cruz-Maltino para se distanciar do incômodo Z4, o artilheiro do Glorioso vive sua melhor fase na carreira e é um dos trunfos para o time de General Severiano seguir nas primeiras posições. Leia mais: Vasco x Botafogo: onde assistir, escalações e arbitragem

Vegetti é a esperança de gols do Vasco Vegetti, aliás, terá o apoio do torcedor vascaíno, que já comprou 15 mil ingressos para o clássico. O argentino marcou 12 gols na temporada, quatro deles no Brasileirão. Praticamente um torcedor em campo, o atacante se destaca pela entrega e cobrança aos demais companheiros por um bom desempenho. Recentemente, aliás, ele recebeu a faixa de capitão do técnico interino Rafael Paiva. O camisa 99 tem a bola aérea como especialidade, embora ultimamente esteja saindo bastante da área para bucar jogo e dificultar a vida dos zagueiros. Assim, quando não balançou a rede, foi participativo atuando como pivô. O gol da virada sobre o São Paulo foi justamente desse modo. Afinal, protegeu a bola e tocou para David, que clareou a jogada a Adson. Na sequência, Estrella fez o gol. Atributos, portanto, não faltam a Vegetti para decidir o Clássico da Amizade. Júnior Santos vive melhor fase na carreira Rápido e letal. Assim pode-se definir Júnior Santos, do Botafogo, que, aos 29 anos, vive seu melhor momento na carreira. O atacante alvinegro soma nove gols na Libertadores, enquanto no Brasileirão aparece com três. Na temporada até o momento, marcou 18 vezes.