Vegetti, do Vasco, comemora ponto em clássico e descreve seu gol

Após quatro jogos sem marcar, atacante volta a ser artilheiro do Brasileirão, agora com cinco gols. Tento sobre o Botafogo reeditou velha dupla

O atacante Vegetti foi o responsável pelo empate tardio do Vasco neste sábado (29), em São Januário, no eletrizante clássico com o Botafogo, terminado em 1 a 1. Após o apito final, o artilheiro do Brasileirão (cinco gols) falou ao SporTV sobre a partida.

O argentino comemorou o ponto e elogiou o time taticamente, apesar de demonstrar insatisfação com o gol sofrido de bola parada. Mas, para ele, a equipe não mereceu perder.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Muito importante (o ponto). A gente estava fazendo um grande jogo, tomamos um gol de bola parada que não podemos tomar. Fizemos um grande jogo contra o São Paulo, Bahia também, mas a expulsão de David nos complicou, a gente não mereceu perder. E hoje também. Fizemos um grande jogo, a gente tem que terminar melhor, fazer melhor as finalizações. Defensivamente, estamos melhor, ficamos mais tempo com a bola. É um ponto muito importante para seguir crescendo”, disse.