Vasco x Botafogo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h

Jogo que promete ser muito emocionante. Cruz-Maltino tenta se afastar do Z4 e Fogão está de olho no topo da tabela

Tem clássico pelo Brasileirão neste sábado (29/6), Vasco x Botafogo. O jogo se inicia às 18h30 (de Brasília) e será em São Januário. A partida põe frente a frente rivais em situações diferentes na tabela da competição. Enquanto o Cruz-Maltino vem em 16º, com dez pontos, os botafoguenses estão na terceira posição, com 23, lutando pelo título Brasileiro e apaenas um ponto atrás do líder Flamengo. Para você não perder nada deste duelo, a Voz do Esporte praparou uma cobertura de primeira. Ela começa às 17h, com um esquenta que te coloca por dentro de tudo sobre os dois times. E assim que a bola rolar, Christian Rafael está mna narração.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A cobertura da Voz do Esporte terá, além de Christian Rafael na narração, a presença de Frank Fortes nos comentários e de André Bachá nas reportagens. Clique na arte acima a partir das 17h e acompanhe este grande clássico carioca.