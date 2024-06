Última rodada da Copa América define quatro vagas no mata-mata

Neste sábado (29), começa a última rodada da fase de grupos da Copa América com dois jogos pelo Grupo A. Em caráter simultâneo, Argentina x Peru e Canadá x Chile jogam onde a Albiceleste é a única seleção que entra em campo garantida nas quartas de final.

Nesse momento, os atuais campeões do mundo tem seis pontos enquanto os canadenses estão na segunda posição, com três pontos. Chile e Peru completam a classificação (ambos com um ponto), mas com os chilenos à frente nos critérios de desempate. Desse modo, a representação da Concacaf depende de um empate para avançar enquanto, para a Roja, só a vitória interessa. Para os peruanos, existe chance matemática, dependendo de vitória contra a Argentina e empate no outro jogo da chave.