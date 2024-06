Tite indica Flamengo com mudanças diante do Cruzeiro

Durante atividade no Ninho do Urubu, técnico escala David Luiz, Allan e Bruno Henrique como titulares Crédito: Jogada 10

Tite comandou um treinamento na manhã deste sábado (29/06) e definiu os titulares do jogo entre Flamengo e Cruzeiro. O técnico pretende realizar mudanças importantes na escalação. A informação é do portal "Coluna do Fla". Escalação do Flamengo David Luiz, que vem protagonizando boas atuações, entra na vaga de Léo Pereira e inicia como titular. Léo Ortiz também vive um bom momento. No entanto, Tite deve começar com Allan em campo. O volante tem entrado regularmente no decorrer dos jogos e agora tem uma nova chance de mostrar serviço no clube.