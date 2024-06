Textor convoca torcida do Botafogo para mandar mensagens a Almada

Magnata pede uma mão aos alvinegros na reta final da negociação com o meia do Atlanta United e campeão do mundo pela argentina

“No Botafogo dizemos que campeonatos vêm do amor. Então me ajudem. Vão até o Thiago e mostrem amor por ele. Ele saberá que é um dos escolhidos”, escreveu Textor, em suas páginas pessoais.

Enquanto finaliza a negociação com Almada, o sócio majoritário da SAF do Botafogo, John Textor, pediu uma mãozinha à torcida do Mais Tradicional. Nas redes sociais, o dirigente norte-americano convocou os alvinegros a mandarem mensagens ao meia do Atlanta United (EUA). O magnata pede para que os seguidores do Glorioso abracem o jogador argentino.

Na última segunda-feira (25), o Botafogo, enfim, formalizou uma proposta com Almada, que, por sua vez, já havia se acertado com o clube em relação a salário e tempo de contrato. A negociação está na etapa final. Resta, portanto, apenas o “ok” do Atlanta United, além de entre outros pormenores.

Com 23 anos, Almada é uma das grandes promessas do futebol argentino. Em 2022, ele sagrou-se campeão do mundo, no Qatar, por sua seleção. Cria do Vélez Sarsfield, a fera tem contrato com o Atlanta United até a metade de 2025 e poderia, portanto, assinar um pré-contrato com outro clube somente a partir do início do ano que vem. Os norte-americanos, no entanto, não querem perdê-lo de graça.

