Savinho ganha espaço e celebra primeiro gol pela Seleção: ‘No caminho certo’

O atacante do Girona, da Espanha, entrou no segundo tempo da partida contra a Costa Rica e foi um dos destaques da equipe comandada por Dorival Junior. Diante disso, o treinador decidiu recompensá-lo com a titularidade pela segunda rodada da competição continental, nos Estados Unidos.

Depois do empate sem gols na estreia, o Brasil deu a volta por cima e goleou o Paraguai por 4 a 1 pela Copa América, nesta sexta-feira (28). Assim, a noite contou com uma grande atuação de Vini Jr, que estufou a rede em duas oportunidades, e com o primeiro tento de Savinho com a amarelinha.

“Não estou nem acreditando neste momento que estou vivendo na Seleção. Muito feliz pelo resultado, pela vitória. Isso é o mais importante. Mas, claro, também muito contente por ter feito meu primeiro gol pela Seleção. Estamos no caminho certo para avançar nessa Copa América e encher a torcida de alegria”, disse Savinho, que ainda falou sobre o prazer de jogar ao lado de Vini Jr. “Ele é o nosso melhor do mundo hoje.”

Aproveitou a chance

Depois de Vini Jr deixar o seu, o camisa 20 do Brasil aproveitou rebote de chute de Rodrygo. Em seguida, chutou no gol vazio para comemorar seu primeiro gol na Seleção Brasileira. Com isso, deixou ótima impressão em Dorival Júnior e na torcida e pode seguir entre os titulares na sequência do torneio continental.

Com o triunfo, o Brasil chega a 4 pontos no Grupo D da Copa América. Dessa forma, decide diante da Colômbia, na terça-feira (2), às 22h (de Brasília), quem ficará com a liderança da chave. Costa Rica e Paraguai medem forças no mesmo dia e horário.

Por fim, caso o Brasil vença a Colômbia, avançará às oitavas de final como primeiro do Grupo D e enfrentará o segundo do Grupo C. Se empatar, avançará de fase, mas ficará na segunda posição, atrás dos colombianos, que já estão classificados.

