São Paulo x Bahia: onde assistir, escalações e arbitragem

Tricolores medem forças neste domingo (30), às 16h (de Brasília), no Morumbis, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro

A sequência da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro promete fortes emoções na parte de cima da tabela. Afinal, o São Paulo, que almeja entrar no G6 e encostar no pelotão de frente, mede forças com o vice-líder Bahia neste domingo (30). O confronto acontece às 16h (de Brasília), no Morumbis, que promete casa cheia para o reencontro com o técnico Rogério Ceni, que atualmente comanda o adversário.

Dessa forma, no momento, o Tricolor paulista soma 18 pontos, em sétimo, apenas um atrás do Athletico, atual sexto colocado. A equipe baiana, por sua vez, tem 24 pontos e só está atrás do líder Flamengo no saldo de gols.

Onde assistir

O confronto deste domingo (30) terá a transmissão dos canais Premeire.