Rooney ‘culpa’ Guardiola por desempenho da Inglaterra: ‘Tentam o gol perfeito’

Ex-atacante afirma que treinador do Manchester City trouxe o pensamento do jogo posicional, que influencia diretamente no futebol inglês Crédito: Jogada 10

Com um desempenho abaixo do esperado, a Inglaterra avançou na Eurocopa com uma vitória e dois empates. Diante das críticas, Wayne Rooney, ex-jogador do Manchester United e da seleção inglesa, afirmou que acredita que as fracas atuações têm influência do estilo de Pep Guardiola. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine “Seleções como Bélgica, Inglaterra e Holanda têm o problema de que todo mundo quer jogar combinando. Mesmo com um jogador como Doku, que joga por fora, os cruzamentos não vão mais para a área. O jogo é muito mais posicional. Todo mundo tenta fazer o gol perfeito. Acho, aliás, que isso é culpa do Pep (Guardiola). Ele trouxe esse pensamento”, disse Rooney à BBC.