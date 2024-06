Reservas da Argentina vencem Peru com gols de Lautaro Martínez

Goleador fez os gols no 2 a 0 e é o artilheiro da Copa América. Hermanos em 1º no Grupo A e nas quartas. Peruanos eliminados

A Argentina, com time reserva, bateu o Peru por 2 a 0 na neste sábado (29/6), pelo Grupo A da Copa América. O jogo rolou no Sun Life, em Miami e com o triunfo os argentinos confirmaram o primeiro lugar, sete pontos. Mas os peruanos, com um ponto, ficaram em último. Assim, estão eliminados. O resultado fez justiça. Afinal, os atuais campeões da Copa América dominaram, tiveram 78% de posse de bola e 11 a 4 em finalizações. Lisandro Martínez fez os gols, ambos no segundo tempo. Mas placar poderia ter sido maior. Afinal, os Hermanos tiveram um gol anulado, perderam um pênalti e viram o goleiro Gallese fazer pelo menos quatro grandes defesas.

No outro jogo do grupo, Canadá e Chile ficaram no 0 a 0. Assim, os canadenses, com quatro pontos, terminaram em segundo lugar e avançam às oitavas. Já o Chile, com dois pontos termina em terceiro, eliminado. Nas quartas, a Argentina enfrentará provavelmente Equador ou México (segundo colocado do Grupo B).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Primeiro tempo sem gol

Como esperado, a Argentina entrou com reservas (exceto pelo goleiro Dibu Martínez). Já o Peru veio com o veterano atacante Paolo Guerrero de titular e Lapadula no banco, uma surpresa. Porém, o time B dos Hermanos é de alto nível e não foi surpresa o amplo domínio no primeiro tempo. Com 80% de posse, ficou em cima, assustou o goleiro Gallese, que fez grande defesa em falta cobrada por Paredes. No fim, Gallese evitou com o pé um chute de Lo Celso que era gol certo. O empate em 0 a 0 não fez justiça ao predomínio argentino.