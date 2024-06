Neymar se junta a coach para ajudar campeão olímpíco suspenso por doping

Thiago Braz ouro salto em altura no Rio e bronze em Tóquio, teve, neste sábado, a chance, infrutífera, de conseguir o índice para Paris-2024

O atleta Thiago Braz, medalha de ouro no salto em altura nos Jogos Olímpicos de 2016 e bronze em Tóquio-2020, teve a chance de alcançar o índice olímpico para Paris-2024. Afinal, ele estava cumprindo suspensão há um ano, mas conseguiu autorização da Corte Arbitral do Esporte (CAS) para participar do Troféu Brasil, neste sábado (29). E Neymar teve participação nisso.

Braz explicou que o jogador do Al-Hilal e o candidato a prefeito de São Paulo pelo PRTB, Pablo Marçal, ajudaram na batalha para ganhar uma liminar e participar da prova que pode garantí-lo em sua terceira olimpíada. Ele estava suspenso por uso de uma substância proibida, a Ostarina, mnas alegou que a ingeriu de forma involuntária com suplementos alimentares. O CAS acatou a liminar.