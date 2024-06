Neymar e Vini Jr trocam homenagens na Copa América

Neymar e Vini Jr trocaram homenagens nos Estados Unidos, onde a Seleção Brasileira disputa a Copa América. Atualmente no Al-Hilal, mas fora de campo para recuperação de lesão, Neymar acompanhou o jogo contra o Paraguai nesta sexta-feira (29/6), e viu Vinicius Jr comemorar seu segundo gol ao estilo de Neymar, com as mãos no rosto e uma careta. Assim, Neymar postou fotos de ambos nas redes sociais e escreveu: “Joga muito”, referindo-se ao craque do Real Madrid que vem sendo apontado como um dos favoritos para a Bola de Ouro deste ano. Aliás, não é a primeira vez que Vini adota o jeito Neymar na hora de festejar um tento. Os elogios entre eles são comuns. E, no jogo anterior, Neymar foi flagrado reagindo negativamente quando Vinicius foi substituído em campo.

O jogo desta sexta-feira, no Allegiant Stadium, em Las Vegas, terminou em 4 a 1. Além de Vini, que marcou dois gols – um numa grande jogada e outro em grande lance de oportunismo – os gols foram de Savinho e Paquetá (que perdeu um pênalti, mas converteu outro).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Vini Jr na mira de todos: queixa do Paraguai; elogio de Dorival

O resultado eliminou os paraguaios e causou queixa do técnico, principalmente por causa do estilo de jogo de Vini Jr, que capricha nos dribles, desconcertando os rivais.