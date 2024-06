México x Equador: onde assistir, escalações, arbitragem

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

México e Equador fazem partida decisiva neste domingo (30/6) pela terceira rodada do Grupo B da Copa América. Afinal, estão com três pontos. Como a Venezuela tem seis e garantiu a primeira vaga e a Jamaica, com zero, está eliminada, uma das seleções ficará no G2. Quem vencer, estará classificado. Mas se der empate, a vaga é dos equatorianos, que têm melhor campanha. Este duelo será no Phoenix Stadium, no Arizona e começa às 21h (de Brasília).