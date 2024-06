Marcelo, do Fluminense, comemora recuperação de atleta do Argentinos Juniors

Atleta utiliza as redes sociais para celebrar as imagens de Luciano Sánchez, que recebeu um pisão acidental do lateral na Libertadores de 2023

Dessa forma, o atleta tricolor compartilhou um vídeo do Argentinos Juniors que mostra Sánchez realizando treinos com bola em campo. Além disso, o brasileiro deixou a seguinte mensagem: “Que alegria ver você fazer o que gosta”. Alguns torcedores do clube carioca também enviaram mensagens para o argentino desejando-lhe boa recuperação.

O lateral Marcelo, do Fluminense, utilizou suas redes sociais para comemorar o trabalho de recuperação do zagueiro Luciano Sánchez, do Argentinos Juniors. Vale lembrar que o jogador não atua desde a última temporada, quando sofreu um pisão acidental do jogador tricolor na disputa da Libertadores de 2023.

Relembre o caso

Um lance levou Marcelo, do Fluminense, às lágrimas na campanha do título inédito da Libertadores. No dia 1º de agosto de 2023, no jogo de ida das oitavas, Marcelo tinha a bola dominada e ao tentar o drible pisou na perna do adversário, de forma acidental. Quando percebeu a gravidade da situação, o jogador chorou muito e foi expulso.

Na sequência, Sánchez teve que passar por duas cirurgias para reconstruir ligamentos do joelho esquerdo. Recentemente, ele voltou a correr no gramado e segue os trabalhos específicos, separado do restante do grupo.

Por fim, apesar das imagens do Argentinos Juniors, ainda não há uma previsão para o retorno do jogador aos gramados. No entanto, é um sinal de que ele está em constante recuperação e avançou etapas.