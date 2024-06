Jamaica x Venezuela: onde assistir, escalações, arbitragem

Jamaica e Venezuela se enfrentam neste domingo (29/6) pela terceira rodada do Grupo B da Copa América. Este duelo que será às 21h (de Brasília) no Q2 Stadium, em Austin (Texas) coloca frente a frente seleções com objetivos diferentes. Do lado venezuelano, líder com seis pontos e já garantido nas quartas de final, um empate confira o primeiro lugar na fase de grupos. Mas a a Jamaica, que perdeu seus dois jogos e tem zero ponto, está eliminada. Assim, tudo o que almeja é evitar o terceiro fracasso neste que é seu jogo de despedida.

A terceira rodada do Grupo B se completa com o jogo entre México e Equador, que também jogam neste domingo às 21h. As seleções tem três pontos e lutam pela vaga 2 às quartas. Quem vencer, avança. Mas os equatorianos têm a vantagemn do empate.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Onde assistir

O canal SporTV2 transmite este jogo a partir das 21h (de Brasília).