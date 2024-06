Guarani x Ponte Preta: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes se enfrentam, na noite deste domingo, às 18h30 (de Brasília), no Estádio Brinco de Ouro da Princesa

Guarani e Ponte Preta entram em campo, na noite deste domingo, às 18h30 (de Brasília), pela Série B do Campeonato Brasileiro, no Estádio Brinco de Ouro da Princesa. A partida marca o encontro entre times que estão na parte inferior do torneio nacional.

Afinal, os donos da casa são os lanternas da segundona nacional. O time alviverde tem cinco pontos, com uma vitória, dois empates e nove derrotas.

A Ponte Preta, por sua vez, está na 13ª colocação do Campeonato Brasileiro da Série B, com 15 somados. Embora esteja melhor, o rendimento é de quatro vitórias, três empates e cinco derrotas.