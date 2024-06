Grêmio x Fluminense: onde assistir, escalações e arbitragem

Tricolores medem forças neste domingo (30), às 16h (de Brasília), no estádio Centenário, em Caxias do Sul, pela 13ª rodada do Brasileirão

No confronto que pode ser considerado uma ‘prévia’ das oitavas da Libertadores, Grêmio e Fluminense convivem com uma crise que não tem fim. Assim, ambas as equipes não só estão na zona de rebaixamento, como ocupam as últimas colocação do Brasileirão, há 34 dias do duelo pelo torneio continental. O jogo deste domingo (30), por sinal, acontece às 16h (de Brasília), no Centenário, estádio do Caxias.

Dessa forma, os donos da casa somam apenas 7 pontos, na penúltima colocação, tendo o pior ataque, com sete gols marcados até aqui. Os visitantes, por sua vez, estão com 6, na lanterna, venceram apenas uma partida em 12 rodadas e tem a segunda pior defesa, atrás apenas do Vasco.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Onde assistir

O confronto deste domingo (30) terá a transmissão da TV Globo e dos canais Premiere.