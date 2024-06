Fortaleza x Juventude: onde assistir, escalações e arbitragem

Em busca de uma vaga na parte de cima da tabela, Fortaleza e Juventude se enfrentam neste domingo (30/06), às 16h (de Brasília), no Castelão, pela 13ª rodada do Brasileirão. O Leão é o 11° colocado, com 17 pontos. O Verdão está na 12ª posição, com 16. Assim, uma vitória é importante para as pretensões de ambos os lados.

Onde assistir

O Premiere (paw per view) transmite o jogo entre Fortaleza e Juventude, pelo Brasileirão.

Como chega o Fortaleza

O Leão vem de uma vitória em cima do Palmeiras e chega embalado em campo. No entanto, Rogério Ceni conta com desfalques importantes no Castelão. Afinal, Kervin e Kuscevic estão convocados para Copa América e só retornam nas próximas semanas.