Fluminense terá que quebrar jejum diante do Grêmio para reagir no Brasileirão

O primeiro semestre se encerra no próximo domingo (30), e o Fluminense não consegue engrenar no Campeonato Brasileiro. Com apenas 6 pontos, na lanterna, o Tricolor tenta reagir na competição, porém terá uma tarefa complicada na 13ª rodada. Afinal, para voltar a triunfar na temporada precisa quebrar o jejum de seis partidas (quase cinco anos) sem vencer o Grêmio.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Dessa forma, no confronto de domingo (30), às 16h (de Brasília), no Centenário, a equipe carioca tentará não só encerrar a escrita, como reencontrar o caminho do bom futebol no campeonato. Até o momento, o time só conseguiu triunfar diante do Vasco, no dia 20 de abril, no Maracanã. Desde então, despencou na tabela e acumula cinco derrotas consecutivas, sofrendo gols em todas as doze rodadas disputadas.