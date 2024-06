Fluminense negocia com o Shakhtar e tenta manter Marlon até 2025

Em meio à crise com a lanterna no Campeonato Brasileiro, o Fluminense sinalizou que quer a permanência de um atleta do setor defensivo. Assim, o clube carioca negocia um novo empréstimo do zagueiro Marlon junto ao Shakhtar Donetsk. O Tricolor, portanto, pretende estender o vínculo sem custos até junho de 2025. A informação é do portal “ge”.

Logo após a demissão do técnico Fernando Diniz, o clube de Laranjeiras se reuniu com os membros da nova comissão técnica e debateu sobre a permanência do atleta. Diante disso, o defensor é visto como uma peça de qualidade e merece novas oportunidades, ainda mais agora com a chegada de Thiago Silva.