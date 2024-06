Flamengo x Cruzeiro: onde assistir, escalações e arbitragem

Com desfalques importantes, os comandados de Tite recebem os jogadores celestes no Maracanã, pela 13ª rodada do Brasileirão Crédito: Jogada 10

Flamengo e Cruzeiro competem pela parte de cima da tabela de classificação e prometem protagonizar um jogo emocionante no Brasileirão. Afinal, os times se enfrentam neste domingo (26/06), às 18h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 13ª rodada. A expectativa é por mais de 40 mil torcedores no estádio. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine LEIA MAIS: Flamengo não perde para o Cruzeiro no Brasileirão desde 2015

Onde assistir O Premiere (pay per view) transmite o jogo entre Flamengo e Cruzeiro, pelo Brasileirão. Como chega o Flamengo O Flamengo vem de uma derrota para o Juventude no Alfredo Jaconi. No entanto, os comandados vivem um bom momento na temporada. Com 24 pontos, os jogadores rubro-negros estão na liderança do campeonato e vão em busca da quinta vitória consecutiva como mandante. Entretanto, Tite segue com muitos desfalques em campo. Afinal, Varela, Viña, Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta estão convocados para Copa América e só devem retornar nas próximas semanas. Igor Jesus e Everton Cebolinha, lesionados, também estão fora. Além disso, Bruno Henrique, que se recupera de uma trauma no pé esquerdo, é dúvida.