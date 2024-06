Flamengo afasta Gabigol do jogo diante do Cruzeiro

Após declarações do empresário do atacante, clube opta por não relacionar jogador para partida deste fim de semana

Gabigol está afastado do jogo entre Flamengo e Cruzeiro. O clube não gostou das declarações de Júnior Pedroso, empresário do atacante, no programa “Seleção SporTV” de sexta-feira (28/06). A informação é do jornalista Mauro Cezar Pereira.

