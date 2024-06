Dirigente do Besiktas diz que tem negociações avançadas com Di María

A Argentina de Di María já garantiu uma vaga nas quartas de finais da Copa América, porém o jogador se tornou assunto na Turquia antes mesmo do fim do torneio. Afinal, o vice-presidente do Besiktas, Heseyin Yucel, afirmou que negocia com o meia, que ficou de responder à proposta após a competição sul-americana.

“Vamos atrás dele depois da Copa América. Ele disse que ia nos dar a sua decisão final depois do torneio. Não vamos chamar isso de boas notícias, vamos dizer apenas que estamos aguardando. Não vamos criar expectativas. É melhor ir com calma. Fizemos tudo o que pudemos e esperamos a resposta “, disse o dirigente, em entrevista ao jornal SporX.