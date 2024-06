Cuiabá e Bragantino empatam na abertura da 13ª rodada

Com gols no primeiro tempo, Cuiabá e Bragantino ficam no 1 a 1 na Arena Pantanal; equipes estão na zona intermediária da tabela do Brasileirão

Com o resultado, o Cuiabá encontra-se em 14º no Brasileirão, com 13 pontos em 13 jogos. Já o Bragantino aparece em sétimo, com seis pontos a mais.

Em partida válida pela abertura da 13ª rodada do Brasileirão, Cuiabá e Red Bull Bragantino empataram em 1 a 1, neste sábado (29), na Arena Pantanal. Os gols saíram no primeiro tempo, com Derik Lacerda abrindo o placar para os donos da casa, e Helinho dando números finais pouco depois.

O Red Bull Bragantino teve mais posse de bola e finalizações no primeiro tempo. No entanto, as melhores chances saíram dos pés do Cuiabá. Inclusive, logo aos cinco, Derik Lacerda fez grande jogada individual e bateu colocado. Por pouco, a bola não entrou. Os paulistas responderam com Vitinho e Eric Ramires.

Aos 32, Railan cruzou na área para Derik Lacerda, que fez um belo gol de primeira, sem chances para o goleiro do Bragantino. O Cuiabá até seguiu melhor, mas quem marcou novamente foi o Bragantino, afinal, Helinho marcou um lindo gol de fora da área.

O segundo tempo também teve domínio do Bragantino. Aliás, antes dos 20 minutos, o Massa Bruta chegou com Luan Cândido, Eric Ramires e Lincoln. Já aos 23 foi a vez de Henry Mosquera, que tinha acabado de entrar, finalizar com perigo. O Cuiabá respondeu com chute de Ramon de fora da área, mas o lateral isolou. Na reta final da partida, os times se alternaram em bons momentos. O Cuiabá até marcou com Luciano Giménez, mas o gol foi anulado por impedimento. No minuto seguinte, inclusive, ele foi expulso por atingir Pedro Henrique com uma cotovelada.