Criciúma x Internacional: onde assistir, escalações e arbitragem

Tigre recebe o Colorado no Heriberto Hülse, às 18h30 (de Brasília), neste domingo (30), pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro

Após perderem na última rodada, Criciúma e Internacional tentam se recuperar na classificação do Campeonato Brasileiro. Assim, o duelo acontece neste domingo (30), às 18h30 (de Brasília), no Heriberto Hülse. O Tigre aposta na força da torcida para seguir distante da zona de rebaixamento, enquanto o Colorado almeja entrar no G6.

Nesse sentido, os donos da casa somam 12 pontos e ocupam, no momento, a 13ª colocação, com dois jogos a menos que a maioria de seus concorrentes. O Colorado, por sua vez, também tem duas partidas a menos, porém está mais perto do G6, com 17 pontos, na 9ª posição.

Onde assistir

O confronto deste domingo (30) terá a transmissão do SporTV e dos canais Premiere.