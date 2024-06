Atlético-MG x Atlético-GO: onde assistir, escalações e arbitragem

O Atlético-MG entra em campo, neste domingo, às 11h (de Brasília), na Arena MRV, para enfrentar o Atlético-GO e tentar encerrar um dos meses mais caóticos do ano. Afinal, o técnico Gabriel Milito enfrentou sérios problemas durante todo esse mês de junho, com vários desfalques, seja por ordem médica, convocações para seleções e suspensões.

O Galo, afinal, está no meio da tabela do Brasileirão, com 17 pontos, na 10ª colocação. Até então são quatro vitórias, cinco empates e duas derrotas. O Dragão, por sua vez, vive momento mais complicado: são 10 somados, na 17ª colocação, portanto, na zona de rebaixamento, sendo duas vitórias, quatro empates e seis derrotas.