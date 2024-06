Thiago Silva, do Fluminense, surpreende Mumuzinho em projeto do cantor

Mumuzinho tem recebido muito carinho e apoio às vésperas daquele que considera ”um dos maiores projetos” de sua vida. Após mais de dez anos do primeiro audiovisual da carreira, o cantor retornará aos palcos para gravação de seu mais novo DVD, que leva o nome de Conectado. E no que depender do amigo Thiago Silva, zagueiro do Fluminense, o álbum já pode ser considerado um sucesso.

Às vésperas da gravação do DVD, marcado para o dia 03 de julho, Mumuzinho se reuniu com convidados especiais para os últimos ajustes do projeto. No entanto, o cantor não contava com outra participação para lá de especial no encontro: Thiago Silva. O zagueiro do Fluminense fez questão de estar ao lado do amigo em um momento tão importante para sua carreira e acabou homenageado pelo pagodeiro nas redes sociais.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“(…) E para completar a resenha, meu irmão Thiago Silva veio de surpresa. Obrigado por estar comigo sempre que pode”, escreveu Mumuzinho em seu perfil no Instagram.