Técnico da Argentina pega suspensão por um jogo na Copa América

Lionel Scaloni não poderá comandar a Argentina na partida diante do Peru neste sábado (29), pela última rodada da fase de grupos da Copa América. O motivo para o gancho, aliás, foi bastante curioso.

Em comunicado nesta sexta-feira (28), a Conmebol divulgou que o técnico atual campeão mundial pela seleção argentina se atrasou para a segunda etapa do duelo contra o Chile. Desse modo, levou a punição de um jogo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De acordo com a Conmebol, a postura do treinador feriu o artigo 145 do regulamento do torneio e também no artigo 27 do código disciplinar da entidade.