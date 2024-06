Suíça x Itália: onde assistir, escalações e arbitragem

As oitavas de final da Eurocopa 2024 começam neste sábado (29), com a anfitriã Alemanha recebendo a Dinamarca, às 13h (de Brasília), em duelo eliminatório que vale vaga nas quartas. A bola rola no Olympiastadion, em Berlim, com todo apoio dos torcedores alemães.

Como chega a Suíça

A Suíça garantiu a classificação após encerrar a fase de grupos na vice-liderança do Grupo A. Além disso, os suíços estão há oito jogos sem perder e chegam embalados para surpreender a Itália e conquistar a classificação.

No entanto, o técnico Murat Yakin terá que mudar a equipe, uma vez que Widmer está suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos. Ou seja, Stergiou deverá ser o escolhido para começar entre os titulares.