Revelado pelo Juventude, meia acerta com equipe do futebol indiano

Depois da passagem pelo Othellos Athienou, do Chipre, Lukas Brambilla, natural de Caxias do Sul, vai defender as cores do Chennaiyin FC Crédito: Jogada 10

Após boa temporada pelo Othellos Athienou, do Chipre, o meia Lukas Brambilla, de 29 anos, acertou sua transferência para o Chennaiyin FC, tradicional equipe de futebol da Índia. O novo clube do brasileiro soma dois títulos da Indian Super League e está entre as que mais conquistaram a principal competição do país. "Quando surgiu o convite eu fui pesquisar informações sobre o clube, o país e tive boas informações. É um país que tem feito investimentos pesados e tem buscado elevar o nível do futebol local. Estou muito feliz por poder chegar ao Chennaiyin, espero poder corresponder às expectativas e ajudar a equipe a conquistar os objetivos", disse.