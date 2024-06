PSV, da Holanda, lança camisa com homenagem ao Brasil

Nesta sexta-feira, o PSV Eindhoven lançou seu terceiro uniforme para a temporada 2024/25, prestando uma homenagem ao Brasil e ao futebol brasileiro. O clube “descobriu” jogadores brasileiros para o futebol europeu. Isso porque Ronaldo e Vampeta, campeões mundiais com a seleção, iniciaram suas trajetórias na Europa vestindo a camisa do clube holandês.

Romário, outro ícone do futebol brasileiro e campeão mundial com a amarelinha, também estreou na Europa pelo PSV, onde se tornou o quarto maior artilheiro da história do clube, com 128 gols em cinco temporadas. Aliás, outros brasileiros que deixaram sua marca no PSV são o goleiro Gomes e o zagueiro Alex, ambos presentes no vídeo de lançamento do uniforme.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

+ Cafu revela se acredita em título da Seleção Brasileira na Copa América