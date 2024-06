Presidente do Flamengo explica saída de Dorival: ‘Ia criar um incentivo perverso’

Após os títulos da Libertadores e da Copa do Brasil em 2022, os dirigentes rubro-negros optaram pela não permanência do técnico

A saída de Dorival Júnior é motivo de polêmica no Flamengo. O técnico pegou um elenco desmotivado em junho de 2022 e conquistou os títulos da Libertadores e da Copa do Brasil. Apesar do bom trabalho, os dirigentes rubro-negros optaram pela não renovação de contrato do treinador no fim do ano.

Saída de Dorival do Flamengo

Após 18 meses da saída polêmica de Dorival Júnior, Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, explicou os motivos da não permanência do técnico.