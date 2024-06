Pedro Lourenço diz que Cruzeiro não vai mais contratar nesta janela

“Neste ano, não vamos trazer mais jogadores. Já trouxemos o suficiente para o que o time precisa. Para o ano que vem, para fazer novos investimentos, precisamos do apoio do nosso torcedor, que já apoia muito. Estou muito confiante”, disse Pedro Lourenço.

Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, revelou que não vai mais contratar jogadores para reforçar o elenco celeste. Em entrevista para a ”Itatiaia”, o gestor disse que o técnico Fernando Seabra está com o elenco fechado para o restante da temporada e que não vai ao mercado de transferência novamente.

De acordo com o gestor, o Cruzeiro está satisfeito com o elenco e as contratações já feitas para a janela de julho. Até aqui, a Raposa acertou com o goleiro Cássio, o zagueiro Jonathan Jesus, os volantes Matheus Henrique, Fabrizio Peralta e Walace e os atacantes Lautaro Díaz e Kaio Jorge.

“O clube está sempre aberto, mas não temos mais intenção de trazer mais nenhum jogador. Fizemos um esforço muito grande para trazer esses aí. Achamos que está tranquilo e vamos bem no campeonato. Se tiver uma oportunidade, mas não estamos com nenhum pensamento de trazer jogador neste momento”, falou o gestor, que prosseguiu.

“O clima está muito bom, o ambiente está muito bom. Mudou o clima. Os jogadores estão muito dedicados. Estamos muito felizes com o nosso grupo. Tem que reforçar porque os caras cansam, machucam”, finalizou.