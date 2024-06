Payet é relacionado pelo Vasco para clássico com o Botafogo

O meia Dimitri Payet está perto de voltar ao time do Vasco. Recuperado de lesão muscular na coxa direita, o jogador está na lista dos relacionados do Cruz-Maltino para o clássico com o Botafogo, neste sábado (29), em São Januário.

A informação é do jornalista Lucas Pedrosa, em publicação desta sexta-feira (28), véspera do duelo. Além dele, Galdames e Erick Marcus também voltam à lista.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

LEIA MAIS: Retrospecto recente de Vasco x Botafogo em São Januário é parelho