Palmeiras monitora situação e mantém interesse em Gabigol

O Palmeiras observa de perto a situação de Gabigol no Flamengo. Nesta sexta-feira (28), o atacante voltou a recusar uma proposta de renovação do clube carioca. Com o vínculo se encerrando no final deste ano, ele pode assinar um pré-contrato com outra equipe na próxima segunda-feira (1) e o Verdão monitora.

A oferta do Flamengo foi com um valorização salarial de 50%. Além disso, o clube ofereceu um contrato até o fim de 2025, ou seja, mais um ano, algo que não agradou o Gabigol. Por sua vez, o Palmeiras nega que tenha feito qualquer oferta pelo atacante. Contudo, o interesse existe e o Verdão estuda ter o atleta ainda nesta janela de transferência do segundo semestre.